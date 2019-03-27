И.о. премьера Алжира потребовал отставки президента

Исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики уйти в отставку.

«Мы благодарим Абдельазиза Бутефлику за все, что он сделал для страны», – заявил политик, добавив, что теперь глава государства должен открыть путь для переходного процесса.

Сам Уяхья был отправлен в отставку 11 марта. Он продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. На его место Бутефлика уже назначил главу МВД Алжира Нуреддина Бедуи, передает Deutsche Welle.

19 марта вице-премьер и глава МИД страны Раматан Ламамра заявил, что президент Алжира Абдельазиз Бутефлика готов передать власть преемнику, дата президентских выборов будет определена в ходе общенационального диалога.

Массовые народные протесты в Алжире против участия Абдельазиза Бутефлики в президентских выборах продолжаются с 22 февраля. В минувший понедельник в ответ на неутихающие массовые акции протеста глава Алжира объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок, принял отставку правительства и перенес намеченные на 18 апреля президентские выборы. При этом он пообещал созвать национальную конференцию для разработки проекта новой конституции и проведения реформ. Эта конференция, к участию в которой будут привлечены все политические силы, общественные деятели, также определит дату новых выборов. Протестующие восприняли эти заявления как попытку обмануть народ и продлить полномочия нынешнего президента на неопределенный срок в нарушение действующей конституции.

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