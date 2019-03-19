Глава МИД Алжира заявил о готовности президента передать власть преемнику

Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика готов передать власть преемнику, дата президентских выборов будет определена в ходе общенационального диалога, заявил вице-премьер и глава МИД страны Раматан Ламамра по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В этих условиях мы приняли решение отложить президентские выборы, которые изначально были намечены на 18 апреля. Новую дату президентских выборов определит независимый общенациональный форум. Также необходимо отметить, что действующий президент Абдельазиз Бутефлика принял решение не участвовать в президентских выборах и готов полностью прозрачно, транспарентно передать свои полномочия президенту, который будет выбран на этих выборах», – заявил Ламамра, передает РИА «Новости».

Ламамра также заявил, что оппозиция Алжира сможет участвовать в управлении страной после завершения общенационального объединительного форума.

«Президентские выборы, необходимо подчеркнуть, пройдут в новых условиях, так как в них впервые за историю страны будут участвовать все желающие, впервые за историю современного Алжира следить за процессом будет независимая избирательная комиссия, после этого у алжирской оппозиции появится возможность самым активным образом участвовать в работе правительства», – заявил Ламамра.

Он также заявил, что привез в Москву письменное послание от президента Алжира Абдельазиза Бутефлики на имя российского президента Владимира Путина.

Массовые народные протесты в Алжире против участия Абдельазиза Бутефлики в президентских выборах продолжаются с 22 февраля. В минувший понедельник в ответ на неутихающие массовые акции протеста глава Алжира объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок, принял отставку правительства и перенес намеченные на 18 апреля президентские выборы. При этом он пообещал созвать национальную конференцию для разработки проекта новой конституции и проведения реформ. Эта конференция, к участию в которой будут привлечены все политические силы, общественные деятели, также определит дату новых выборов. Протестующие восприняли эти заявления как попытку обмануть народ и продлить полномочия нынешнего президента на неопределенный срок в нарушение действующей конституции.

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