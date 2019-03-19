Вице-премьер Алжира провозгласил курс на создание Второй республики

Алжирское государство держит курс на создание Второй республики, в которой будет уважаться достоинство всех граждан, заявил вице-премьер, глава МИД Алжира Рамтан Ламамра по итогам прошедших в Риме переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

По словам вице-премьера, «чаяния людей будут удовлетворены, а молодежь увидит, как ее потребности становятся объектом растущих усилий алжирского государства», передает ТАСС со ссылкой на Algeria Press Service.

«Алжирское государство указывает дорогу объединения наших сил и путь переговоров с целью строительства, совместными усилиями, Второй республики, как конституционных рамок новой системы, где достоинство всех граждан будет уважаться при любых обстоятельствах», – отметил Ламамра.

«Те, кто наблюдают за нашей реальностью издалека, полагают, что развивается ситуация, потенциально несущая в себе риски. Но Алжир известен тем, что является экспортером мира, безопасности и стабильности», – отметил политик.

Напомним, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об отказе баллотироваться на пятый срок, отсрочке намеченных на 18 апреля выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что важное для России партнерство с Алжиром ждет испытание.