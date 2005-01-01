Президент Алжира ушел в отставку

Алжирский президент Абдельазиз Бутефлика покинул свой пост, сообщает агентство Algeria Presse Service.

«Президент Абдельазиз Бутефлика официально уведомил президента Конституционного совета о своем решении прекратить полномочия главы государства», – передает ТАСС сообщение агентства.

Накануне администрация президента Алжира заявила, что Бутефлика подаст в отставку до истечения срока его полномочий.

В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента. Позже на фоне массовых народных протестов было сформировано новое временное правительство во главе с Нуреддином Бедуи.