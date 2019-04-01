Президент Алжира решил уйти в отставку

Администрация президента Алжира заявила, что глава государства Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля, когда истекает срок его полномочий.

«Президент республики подаст в отставку до окончания своего президентского срока, который заканчивается 28 апреля 2019 года», – передает РИА «Новости» сообщение администрации президента.

При этом до отставки он примет ряд важных решений, которые должны обеспечить преемственность власти и функционирование государственных институтов в переходный период, заявили в администрации.

В заявлении подчеркивается, что переходный период начнется сразу после объявление об отставке. Отмечено, что после назначения нового правительства Бутефлика примет важные решения по конституции для непрерывности функционирования госинститутов.

Ранее на фоне массовых протестов в Алжире было сформировано новое правительство во главе с Нуреддином Бедуи, ранее главой МВД.

Протесты против участия 82-летнего Бутефлики в президентских выборах продолжаются с 22 февраля. 11 марта он объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок, и принял отставку правительства. Также он перенес президентские выборы, намеченные на 18 апреля.

Бутефлика пообещал созвать национальную конференцию для разработки проекта новой конституции и проведения реформ, однако протестующие восприняли это как попытку обмануть народ и продлить полномочия нынешнего президента на неопределенный срок.

Газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию в Алжире.