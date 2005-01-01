В Алжире на фоне массовых протестов сформировано новое правительство

На фоне продолжающих массовых народных протестов в Алжире было сформировано новое правительство во главе с Нуреддином Бедуи, занимавшим ранее пост главы МВД.

По информации Algeria Press Service, в состав нового правительства Алжира, которое официально называется временным, вошли 27 министров, причем только шесть из них перешли из прошлого состава кабинета, передает ТАСС.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика сохранил за собой пост министра обороны. Его заместителем остался начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах, который уже несколько раз призывал применить 102-ю статью конституции о недееспособности президента и передать управление государством спикеру верхней палаты парламента. Салах считается очень влиятельной фигурой в Алжире и входит в ближайшее окружение президента, которое фактически управляет страной.

Министерство иностранных дел возглавил постоянный представитель страны в ООН Сабри Букадум. Бывший глава МВД Нуреддин Бедуи 11 марта был назначен Бутефликой на пост главы правительства. Новым министром внутренних дел стал Салахеддин Дахмун.

Свои портфели сохранили три женщины: министр почты, информационных и коммуникационных технологий Иман Худа Фераун, которая неоднократно выступала с важными заявлениями от имени Бутефлики, министр охраны окружающей среды и возобновляемых источников энергии Фатима Загра Зарвати и министр по делам национальной солидарности, семьи и женщин Гания Далия.

В новое правительство перешли также министры торговли и туризма. Сохранил свою должность и генеральный секретарь правительства в ранге министра Ахмед Нуи.

По словам Бедуи, новое правительство технократов будут представлять высококлассные специалисты, в том числе молодежь.

Тем временем в центре столицы этой североафриканской страны продолжаются протесты, которые теперь уже направлены против нового правительства Алжира во главе с премьером Нуреддином Бедуи и правящей партии «Фронт национального освобождения», сообщает информационный портал «Тэ-эс-а».

Массовые народные протесты в Алжире против участия Абдельазиза Бутефлики в президентских выборах продолжаются с 22 февраля. В ответ на неутихающие массовые акции протеста 11 марта глава Алжира объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок, принял отставку правительства и перенес намеченные на 18 апреля президентские выборы.

Бутефлика пообещал созвать национальную конференцию для разработки проекта новой конституции и проведения реформ. Эта конференция, к участию в которой будут привлечены все политические силы, общественные деятели, также определит дату новых выборов.

Протестующие восприняли эти заявления как попытку обмануть народ и продлить полномочия нынешнего президента на неопределенный срок.

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