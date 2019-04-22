Задержан самый богатый человек Алжира

Власти Алжира задержали пять миллиардеров, ими оказались самый богатый человек страны Иссад Ребраб и четверо братьев семьи Кунинеф, сообщило государственное телевидение государства.

Отмечается, что задержанные были близки экс-президенту Алжира Абдель Азизу Бутефлике, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Позже компания Cevital опровергла информацию о том, что ее руководитель Ребраб арестован. В компании рассказали, что он лишь изучает материалы одного из уголовных дел, которое связано с Cevital.

Сам Ребраб в социальных сетях также опроверг свое задержание. В то же время правоохранительные органы Алжира пока никак не комментируют ситуацию и не объявляют избранные бизнесменам меры, пишет ТАСС.

Сообщается, что Ребраб считается одним из самых богатых людей на африканском континенте. Forbes оценивает его состояние в 3,8 млрд долларов.

Напомним, 2 апреля Бутефлика покинул пост президента страны, а Конституционный суд Алжира утвердил ее. Местный парламент объявил пост президента вакантным. Временным исполняющим обязанности главы государства утвержден спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Бутефлика управлял страной с 1999 года и планировал баллотироваться на пятый срок, пока в Алжире не начался кризис.