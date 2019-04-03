Конституционный совет Алжира утвердил отставку президента

Отставка Абдельазиза Бутефлики с поста президента Алжира утверждена Конституционным советом страны, сообщили местные СМИ.

Теперь подтвердить, что должность президента страны вакантна, должен парламент Алжира. Это нужно для принятия мер в рамках переходного периода. И.о. главы государства должен стать спикер верхней палаты алжирского парламента Абделькадер Бенсалах, передает РИА «Новости».

Ранее Бутефлика в послании председателю Конституционного совета Алжира объяснил, что решил уйти в отставку с поста президента, чтобы «успокоить сердца и души соотечественников».

Он объявил об уходе в отставку 2 апреля.

В конце марта и.о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента, после чего было сформировано новое временное правительство во главе с Нуреддином Бедуи.