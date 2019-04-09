Парламент Алжира объявил пост президента страны вакантным

Парламент Алжира в ходе расширенного заседания с участием представителей Народного собрания (нижней палаты) и Совета наций (верхней палаты) подтвердил, что на основании 102 статьи пост президента страны объявлен вакантным.

Статья 102 конституции Алжира предусматривает, в частности, отставку с высшей государственной должности в случае неспособности выполнять президентские функции по состоянию здоровья.

За это решение проголосовало подавляющее большинство представителей заксобрания, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Ан-Нахар».

Временным исполняющим обязанности главы Алжира, согласно конституции страны, на ближайшие 90 дней станет спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.

3 апреля отставка Абдельазиза Бутефлики с поста президента Алжира была утверждена Конституционным советом страны. Сам Бутефлика объяснил свою отставку тем, что хочет «успокоить сердца и души соотечественников».

В конце марта и.о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента, после чего было сформировано новое временное правительство во главе с Нуреддином Бедуи.