Новый президент Алжира сменил главу крупнейшей в стране нефтегазовой компании

Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех назначил нового президента государственной нефтегазовой компании Sonatrach, входящей в пятерку крупнейших экспортеров природного газа в мире, в том числе СПГ.

По сведениям Algeria Press Service, новым главой концерна стал Рашид Хашиши, передает ТАСС.

Компания Sonatrach имеет огромное значение для экономики Алжира, бюджет которого более чем на 90 процентов состоит из поступлений от продажи энергоносителей.

Sonatrach – крупнейшая компания Африки (среди предприятий всех видов деятельности) и один из главных игроков на рынке углеводородов в средиземноморском регионе. Корпорация получила контроль над нефтегазовой индустрией Алжира после национализации активов, принадлежавших ранее французским компаниям.

Sonatrach занимается добычей, переработкой, продажей и транспортировкой нефти и газа, а также инвестирует средства в развитие электроэнергетики. Помимо этого, компании принадлежит ряд нефтехимических производств и предприятий по опреснению морской воды.

Помимо Алжира, Sonatrach работает и в других странах и регионах мира: в Африке (Мали, Нигер, Ливия, Египет), Европе (Испания, Италия, Португалия, Великобритания), Латинской Америке (Перу), а также США.

В рейтинге мировых энергетических компаний Sonatrach является: четвертой компанией в мире по объемам экспорта сжиженного природного газа, пятой компанией в мире по общим объемам экспорта природного газа, шестой компанией в мире в сфере природного газа (запасы и производство), 12-й нефтяной компанией в мире, 13-й компанией в мире по показателю жидких углеводородов (запасы и производство).

Напомним, в понедельник новые власти Алжира задержали пять миллиардеров, в числе которых оказался самый богатый человек страны Иссад Ребраб.

В конце марта и.о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Абдельазиза Бутефлики покинуть пост президента, после чего было сформировано новое временное правительство во главе с Нуреддином Бедуи. Сам Бутефлика объяснил свою отставку тем, что хочет «успокоить сердца и души соотечественников».