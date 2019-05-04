Boeing со 136 пассажирами свалился в реку в США

Коммерческий самолет Boeing 737 компании Miami Air, на борту которого находилось 143 человека, свалился в реку в американском штате Флорида, сообщила морская авиабаза Джексонвилла.

Все пассажиры остались в живых, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

На борту было 136 пассажиров и семь членов экипажа, передает РИА «Новости» со ссылкой на СNN.

В больницу доставили 21 человека, все они находятся в хорошем состоянии.

Boeing совершал чартерный рейс, летел из залива Гуантанамо на Кубе, где находится база ВМС США.

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Би-би-си сообщает, что самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и угодил в реку рядом с Джексонвиллом.