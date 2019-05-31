Вместо газона вокруг памятника Ленину на Алтае выросла конопля

В городе Камень-на-Оби Алтайского края на центральной площади вместо травы взошла конопля.

Конопля взошла вместо газона на территории вокруг памятника Ленину, в 100 метрах от администрации, сообщает издание Barnaul22.

На незаконные растения обратили внимание местные жители, а городские власти начали разбираться с проблемой только спустя неделю. Они обратились к подрядчику, отвечавшему за озеленение.

Позже выяснилось, что семена дикорастущей конопли находились в завезенном грунте.

Теперь компании придется провести повторное озеленение. Уточняется, что власти планируют найти ответственных и наказать за халатность.

По приблизительным данным, в центре города выросло более 100 кустов конопли, а ответственность по статье 231 УК РФ (культивирование наркосодержащего растения) наступает при посадке от 20 кустов.

Ранее литовский депутат заявил, что выпил на рабочем месте чай с коноплей.