Лавров потребовал от ООН реакции на избиение россиянина в Косово

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что ООН должна реагировать на попытки лишить статуса российского сотрудника миссии в Косове.

«Их [властей Косова] абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косове не может быть ничем оправдано. А их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН», – приводит слова Лаврова ТАСС.

По его словам, Приштина испытывает чувство безнаказанности из-за покровительства стран Запада.

«Они [власти непризнанного Косова] явно отбились от рук тех, кто делал вид, что руководит. На самом деле они никого не слушали. Руководить ими пытались и Евросоюз, и США, – сказал он.

Лавров подчеркнул, что итог подобного покровительства печален, поскольку у косовских властей сложилось ощущение вседозволенности.

Во вторник сотрудник Миссии ООН в Косово гражданин России Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами.

Москва назвала «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово, потребовав наказать виновных. Избитого россиянина отпустили лишь в четверг, он был доставлен в Белград.

В связи с нападением на дипломата в Косово СК России начал проверку. В Совфеде расценили задержание Краснощекова как пролог к боевым действиям.