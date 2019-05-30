«Протон-М» с самым мощным российским спутником стартовал с Байконура

С космодром Байконур стартовала первая в этом году ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М», она должна доставить на орбиту самый мощный российский спутник связи «Ямал-601».

Через 10 минут после старта разгонный блок «Бриз-М» со спутником «Ямал-601» должен отделиться от третьей ступени ракеты «Протон-М» на суборбитальной траектории. Затем на целевую орбиту спутник будет выведен за счет пяти включений двигателя «Бриза-М», передает РИА «Новости».

Отделение спутника от разгонного блока должно произойти 31 мая в 5.55 мск – спустя 9 часов 13 минут после старта.

В 2019 году Россия провела шесть космических пусков, все с помощью ракет «Союз».

Компания «Газпром космические системы» сообщила, что «Ямал-601» – это самый мощный по пропускной способности спутник связи в российской орбитальной группировке. Он должен заменить спутник «Ямал-202». Новый спутник нужен для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также в Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В августе 2018 года сообщалось, что «Ямал-601» должны были запустить в первом квартале 2019 года.