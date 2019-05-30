Проблемы со связью начались у оператора Tele2

Пользователи оператора Tele2 пожаловались в соцсетях на недоступность мобильного интернета и перебои в работе голосовой связи.

Сбои начались около 10.00 мск, свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

У 39% пользователей возникли проблемы с мобильной связью, жалобы 10% абонентов связаны с работой мобильного интернета.

Указывается, что клиенты оператора испытывают серьезные перебои со связью в различных районах Москвы, а также в городах Подмосковья.

Известно о сбоях в работе Tele2 в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани и других населенных пунктах.

У некоторых абонентов, как свидетельствуют жалобы в Twitter, доступ к услугам связи отсутствует полностью.

теле2 что со связью?

дома всегда прекрасно ловит, а сейчас поиск сети — скоппушко (@nastasiiiass) 30 мая 2019 г.

Позднее Tele2 сообщил об устранении проблем в работе сети у ряда абонентов, передает ТАСС.

Пресс-служба компании сообщила, что «у незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета», и «менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена».

Бренд Tele2 принадлежит российскому оператору связи «Т2 РТК холдинг», одним из основных акционеров которого является «Ростелеком» (45%).