«Ростелеком» договорился о приобретении 100% Tele2

«Ростелеком» договорился с акционерами Tele2 о покупке 100% акций оператора, рассказал руководитель госкомпании Михаил Осеевский.

После сделки «Ростелеком» станет крупнейшим игроком на российском рынке телекоммуникаций с годовой выручкой около 500 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Как сообщают «Ведомости», для сделки с «Ростелеком» Tele2 оценена в 240 млрд рублей.

В настоящее время государственный оператор владеет 45% Tele2. Остальную долю занимает Tele2 Russia Holding AB, где 50% принадлежат ВТБ, 40% - Invintel B.V. и 10% в собственности банка «Россия».