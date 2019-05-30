Полиция Барселоны провела массовое задержание граждан Грузии

Полиция в Барселоне выселила из одного из заброшенных зданий 119 человек, в том числе 79 граждан Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

28 из этих граждан Грузии нарушили иммиграционное законодательство, они задержаны и, предположительно, будут высланы на родину, сообщило Общественное ТВ – «Первый канал».

По данным местной полиции, в этом здании также укрывались грузинские криминальные авторитеты, которые подозреваются в ограблении более чем 70 домов и квартир.

В апреле полиция Барселоны провела аналогичную операцию, задержав 53 человека, которые подозревались в нелегальном пребывании на территории Испании и связях с криминалом.

Ряд стран Европы в последнее время выражает недовольство поведением на их территории граждан Грузии, которые уже более двух лет пользуются либеральным визовым режимом. Правительство Грузии в сотрудничестве с западными партнерами предпринимает серьезные усилия, чтобы не допустить отмену безвиза – сотрудничают полицейские, внутри самой Грузии проводятся информационные кампании о недопущении нарушений правил пребывания за рубежом.