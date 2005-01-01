В Испании задержаны десятки воров и нелегалов из Грузии

66 граждан Грузии задержаны в Барселоне в результате совместной операции правоохранительных органов Испании и Грузии, сообщил руководитель грузинской криминальной полиции Владимир Борцвадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным телекомпании «Рустави-2», задержанные подозреваются в ограблении свыше 70 квартир. «У задержанных изъяты вещественные доказательства – похищенное, деньги», – рассказал Борцвадзе, уточнив, что правоохранительные органы Испании и Грузии готовили совместную операцию на протяжении года.

В задержании, отмечает телекомпания, участвовало до 300 полицейских. Спецоперация была проведена на территории бывшей школы, где живут эмигранты из разных стран.

В результате 25 гражданам Грузии были предъявлены обвинения в ограблениях, 41 – в нарушении миграционного законодательства.

Проживающие в Испании уроженцы Грузии рассказали «Рустави-2», что отношение к ним изменилось после недавнего визита в Мадрид министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, который назвал свою родину безопасной страной. После этого испанские правоохранители начали отправлять обратно в Грузию тех граждан, которые хотели получить в Испании убежище.

Накануне в Тбилиси признали, что страна находится на грани приостановки безвизового режима с Европой, введенного два года назад.