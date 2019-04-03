Грузия испугалась приостановки безвизового режима с Европой

Официальный Тбилиси признал, что страна находится на грани приостановки безвизового режима с Европой, введенного два года назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы очень близки к тем критериям, которые прописаны в механизме приостановки», – заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава.

Грузинские законодатели в ускоренном порядке обсуждают меры по ужесточению санкций против лиц, способствующих незаконному выезду за рубеж граждан страны.

По словам Тамар Хулордава, выросли показатели незаконной миграции из Грузии и отказа гражданам страны пересекать европейские границы.

«По сравнению с 2017 годом в 2018-м гражданам Грузии на 200% больше отказывали в праве пересекать границу. Растет показатель просьб предоставить убежище за границей. Поэтому мы вынуждены показать волю государства. Наши партнеры требуют от нас действенных шагов, чтобы мы продемонстрировали, что не способствуем незаконной миграции, а наоборот, что воспринимаем содействие миграции как преступление», – заявила на сессии глава профильного комитета парламента.

Если ранее подобное правонарушение предусматривало заключение под стражу на срок от двух до четырех лет, то ныне оно будет от трех до шести.

По данным председателя парламентского комитета, Грузия находится на лидирующих позициях в странах Европы по количеству запросов на предоставление убежища.

Численность населения Грузии составляет 3,7 млн человек, возможностью выехать за границу без визы воспользовалось менее 10% граждан. Между тем, почти 70 тыс. граждан Грузии не вернулись вовремя из Европы.