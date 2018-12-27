Безвизовым въездом в Европу воспользовались менее 10% граждан Грузии

С марта 2017 года, когда Грузия получила либеральный визовый режим, поездки в страны Шенгена совершили 339 255 граждан страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Примечательно, что численность населения Грузии составляет 3,7 млн человек, то есть возможностью выехать за границу без визы воспользовалось менее 10% граждан страны, сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на данные МВД.

Всего же за отчетный период в Шенген гражданами Грузии совершено 553 748 визитов, более всего – в Германию (135 884).

Германия ранее уже потребовала от Грузии принять меры против нелегалов, затем с аналогичными требованиями выступили некоторые другие страны Европы. В связи с этим руководство Грузии предпринимает огромные усилия для того, чтобы данная проблема не стала угрозой безвизу.

На втором месте среди самых популярных для граждан Грузии стран – Италия (80 520 визитов), далее следуют Греция (68 807), Польша (42 054), Испания (40 914). В этом году граждане Грузии только по банковским карточкам потратили в Европе около 600 млн долларов.

Чтобы попасть в Россию, гражданам Грузии нужна виза, россияне приезжают в Грузию без виз.

Тбилиси предлагает жителям Абхазии и Южной Осетии получать грузинские паспорта, чтобы ездить в Европу без виз.