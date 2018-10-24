Еще одна страна ЕС озаботилась проблемами безвизового режима с Грузией

Посол Италии в Грузии Антонио Бартоли заявил, что «в долгосрочной перспективе» организованные криминальные группировки, действующие в Италии, могут «нанести урон такому достижению грузинского народа, как либерализация визового режима», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Бартоли призвал правоохранительные органы двух стран совместно бороться с оргпреступностью, иначе «это негативно отразится на имидже Грузии».

«Правительство Грузии хорошо это понимает», – сказал он агентству «Интерпрессньюс».

Местные СМИ регулярно сообщают о преступлениях грузинских криминалов в Италии, задержании преступников из Грузии в этой стране. Власти Грузии предпринимают активные усилия по обеспечению нормального функционирования безвизового режима, ведут переговоры на счет совместных действий с соответствующими структурами в других странах. Более всего обеспокоены криминальными элементами из Грузии и нелегальными мигрантами Германия и Франция.

В марте посол Франции в Грузии Паскаль Менье заявил, что в его стране прибавилось граждан Грузии, просящих убежище, а также криминальных элементов из этой закавказской республики. Еще ранее федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия в Германии потребовала отменить введенный в прошлом году безвизовый режим для граждан Грузии. Германия уже начала массово и в ускоренном порядке высылать граждан Грузии – нелегалов.