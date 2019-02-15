Германия пытается спастись от грузинских «беженцев»

Включение Грузии в немецкий список «безопасных стран» не станет панацеей от проблем, которые доставляют странам Европы грузины-нелегалы, считают эксперты.

«Этому решению немецких парламентариев способствовала длительная, последовательная работа наших соответствующих ведомств – МИД, МВД», – сообщил источник газеты ВЗГЛЯД в правительстве Грузии.

Он отметил, что было важным убедить немцев в принятии такого решения, так как «получилось, что более всего в Германии высказывалась обеспокоенность» наплывом просящих убежище граждан Грузии после введения безвизового режима.



По его словам, до Германии аналогично признали Грузию безопасной страной и ряд других стран Европы, например, Дания и Исландия.



«Надеюсь, граждане Грузии, выезжающие за границу, будут с большей ответственностью относиться к такому завоеванию Грузии, как безвиз», – сказал он.

Он заметил, что Бундестаг принял решение перед визитом в Германию президента Грузии Саломе Зурабишвили, который состоится 20-21 февраля и включает встречу с канцлером Ангелой Меркель.

В то же время бывший ректор Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе считает, что властям Грузии не следует впадать в эйфорию по поводу решения Бундестага.

«Недовольство в странах Европы накапливается в отношении грузинских нарушителей по крупинкам. Чуть ли не каждый день поступают сообщения о преступлениях с участием наших граждан», – сказал он.

Он считает, что если эта тенденция примет угрожающие размеры, внесение в список «безопасных стран» не спасет визовый режим.

«Вообще же, на мой взгляд, грузинской дипломатии не хватает целенаправленной рутинной работы с зарубежными партнерами. Эпизодические усилия – вот что я вижу», – сказал Цинцадзе.



Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, Бундестаг принял закон о внесении в список «безопасных стран происхождения» Грузии, Алжира, Марокко и Туниса. Бундестаг надеется, что закон позволит сократить приток беженцев из этих стран и упростить процедуру депортации тех, кому отказано в предоставлении убежища.