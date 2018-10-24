Германия признала Грузию безопасной страной

Бундестаг принял закон о внесении в список «безопасных стран происхождения» Грузии, Алжира, Марокко и Туниса.

Закон принят по инициативе правящих партий, сообщает Deutsche Welle.

Бундестаг надеется, что закон позволит сократить приток беженцев из этих стран и упростить процедуру депортации тех, кому отказано в предоставлении убежища.

Однако закон еще может заблокировать бундесрат (федеральный совет, в который входят члены земельных правительств Германии).

Из внесенных в список стран только Грузия имеет безвизовый режим со странами Евросоюза. МВД Германии считает, что некоторые граждане Грузии приезжают в Германию, подают заявление с просьбой о предоставлении убежища, а в ожидании решения совершают преступления.

По данным издания, доля грузин в общем числе соискателей убежища, подозреваемых в совершении преступлений в Германии, составляла в 2017 году 2,1 %. Таким образом, преступников среди грузинских беженцев втрое выше среднего показателя. В 75% случаев граждане Грузии проходили по уголовным делам, связанным с воровством.

В прошлом году власти федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия официально попросили министра внутренних дел Германии убедить Еврокомиссию в необходимости отмены безвизового режима с Грузией. После этого Тбилиси стал просить немецкие власти занести Грузию в список «безопасных стран происхождения».

В случае внесения страны в список шансов получить положительный ответ на просьбу граждан этой страны об убежище меньше. А решение властей о депортации такого беженца может быть приведено в исполнение до того, как суд вынесет постановление по его иску.

В декабре стало известно, что с марта 2017 года, когда Грузия получила либеральный визовый режим, поездки в страны Шенгена совершили 339 255 граждан страны.

Проблема беженцев из Грузии беспокоит не только Германию. В октябре 2018 года посол Италии в Грузии Антонио Бартоли заявил, что «в долгосрочной перспективе» организованные криминальные группировки, действующие в Италии, могут «нанести урон такому достижению грузинского народа, как либерализация визового режима».

В марте 2018 года посол Франции в Грузии Паскаль Менье заявил, что в его стране прибавилось граждан Грузии, просящих убежище, а также криминальных элементов из этой закавказской республики.