В Британии провели испытания модели самолета без закрылков

В Британии создан первый в мире самолет без закрылков, эта технология уже испытана на дроне, совершившем несколько успешных полетов.

Аппарат управляется при помощи потоков воздуха, выбрасываемых через узкие щели на крыльях двигателем, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Разработкой этого самолета занимаются исследователи Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc.

Испытания же проводились на беспилотном летательном аппарате модели Magma.

В BAE отметили, что подобная конструкция гораздо легче, надежнее и дешевле в использовании, чем стандартные поверхности для управления. При этом самолет, использующий эту технологию, может быть менее заметен на радаре.