Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.

«Мы удивлены столь эмоциональной реакцией коллег из «Транснефти». Мы знаем, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие, но это не меняет сути дела: качество нефти в трубе – это ответственность тех, кто осуществляет поставки нефти, а не тех, кто платит налоги», – передает слова представителя Минфина «Коммерсант».

Пресс-секретарь министра Андрей Лавров заявил, что Силуанов против того, чтобы «финансовая ответственность за случившееся ложилась на бюджет, на налогоплательщиков».

Пример со взрывом автомобиля Лавров назвал некорректным и «неясным по смыслу».

Ранее Силуанов заявил, что государство не должно «платить за косяки компании, которая занимается поставкой нефти». В ответ советник президента «Транснефти» Игорь Демин вспомнил о ситуации в 1997 году, когда у здания Минфина взорвали машину первого заместителя главы ведомства Андрея Вавилова.

«Никто не назвал это «косяком» в работе министерства», – сказал он.