Силуанов выступил против снижения дивидендов «Транснефти»

Первый вице-премьер Антон Силуанов счел неправильной идею снижения дивидендов от «Транснефти» из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода «Дружба».

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно», – сказал Силуанов ТАСС, отвечая на вопрос, может ли быть снижен для «Транснефти» размер дивидендных выплат из-за необходимости выплаты компенсаций.

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, также до начала мая остановился транзит сырья в Европу.

24 мая Белоруссия начала транспортировку по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» загрязненной хлоридами нефти.