Белоруссия вытеснила по «Дружбе» более 80 тыс. тонн «грязной» нефти

Белоруссия 24 мая начала транспортировку по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» загрязненной хлоридами нефти, за три дня вытеснено более 80 тыс. тонн, сообщил белорусский регулятор отрасли концерн «Белнефтехим».

«С 24 мая 2019 года по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС «Унеча» началась транспортировка загрязненной нефти, накопленной в резервуарах ЛПДС «Мозырь» после первого этапа ее вытеснения. На 0.00 часов 27 мая 2019 года с белорусской территории отправлено более 80 тысяч тонн нефти», – говорится в сообщении концерна, передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что «белорусский оператор магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в тесном контакте с российской АО «Транснефть – Дружба» (Брянск) работает над выполнением этапов дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси нефти ненадлежащего качества». «Разработаны и согласованы технологические регламенты и другие документы, требующиеся для организации реверсной транспортировки нефти с белорусской территории», – подчеркивается в сообщении.

Также говорится, что транспортировка чистой нефти в направлении ОАО «Мозырский НПЗ» и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам прокачки. Мозырский НПЗ обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой. «Ведется строгий контроль качества на каждой стадии выпускаемой товарной продукции, а также жесткий контроль входного нефтяного сырья», – подчеркнули в концерне.

Между тем, по его данным, второй белорусский НПЗ – ОАО «Нафтан» – работает на сниженной загрузке, перерабатывая нефть, поступающую по нефтепроводу Сургут – Полоцк и имеющую стандартные показатели качества.

Ранее сообщалось о проблемах с очисткой трубопровода «Дружба» от «грязной» нефти.

Напомним, в апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, также был остановлен транзит нефти в Европу.