Стало известно о проблемах с очисткой «Дружбы» от грязной нефти

План по очистке трубопровода «Дружба» от грязной нефти не сработал, в связи с чем возобновление экспорта нефти в Польшу и Германию под угрозой, утверждают западные СМИ со ссылкой на три источника.

По данным источников, Total должна была переправить львиную долю грязной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод в Германии, чтобы разбавить и переработать ее там. Однако на прошлой неделе на НПЗ произошел серьезный сбой – отказало оборудование, что связано с переработкой некондиционной нефти, передает Reuters.

Это сорвало план по очистке трубопровода – около 8-9 млн баррелей грязной нефти все еще находятся в «Дружбе».

«План рухнул. Кто-то должен придумать план «Б», – сказал источник в отрасли.

Ранее сообщалось, что венгерская нефтегазовая компания MOL согласилась хранить 100 тыс. тонн некондиционной российской нефти из трубопровода «Дружба».

Накануне стало известно, что компании Total (Франция) и Eni (Италия) отказались платить за загрязненную российскую нефть, заявив, что возобновят платежи только после достижения договоренности о компенсации.

Напомним, в апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, также был остановлен транзит нефти в Европу.