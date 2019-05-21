Венгрия согласилась взять на хранение «грязную» российскую нефть

Венгерская нефтегазовая компания MOL согласилась хранить 100 тыс. тонн некондиционной российской нефти из трубопровода «Дружба», сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

MOL начнет импортировать чистую российскую нефть на этой неделе после того, как некачественная нефть будет помещена в хранилище, передает РИА «Новости».

Между тем ранее сообщалось, что компании Total (Франция) и Eni (Италия) отказались платить за загрязненную российскую нефть, заявив, что возобновят платежи только после достижения договоренности о компенсации. В то же время появились сведения, что российскую загрязненную нефть пытаются продать Китаю.

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, был остановлен и транзит нефти в Европу. Ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

Сейчас поступление чистой нефти восстановлено.