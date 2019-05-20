Появились сведения о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Торговые компании Vitol и Unipec пытаются продать около 700 тыс. тонн загрязненной российской нефти, от которой отказались европейские покупатели, Китаю, сообщают западные СМИ со ссылкой на торговые источники и данные сервисов по отслеживанию судов.

По словам трейдеров, Vitol и Unipec ориентированы на китайских независимых переработчиков нефти. Источники утверждают, что китайским нефтеперерабатывающим заводам недавно была предложена нефть марки Urals с превышением содержания органического хлорида, сообщает Reuters.

«Окончательная цена пока не установлена. Необходимы дополнительные качественные тесты», – заявил один из трейдеров.

Отмечается, что оценить загрязненную нефть очень сложно, так как еще не было прецедентов такой торговли.

Трейдер из Сингапура заявил, что ему тоже было предложено приобрести эту нефть, но он отказался.

По данным европейских трейдеров, загрязненная нефть предлагается со скидкой 10-20 долларов за баррель. Чистая российская нефть марки Urals сейчас торгуется по 74 доллара за баррель.

Reuters утверждает, что нефть направили в Китай на судах Sonangol Rangel (130 тыс. тонн) и на танкере New Comfort, который перевозит 270 тыс. тонн. Кроме того, 270 тыс. тонн нефти везет судно Amyntas.

В апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. Также был остановлен транзит нефти в Европу. Ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.