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Путин назвал Россию главным торговым партнером Армении
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке назвал Москву главным экономическим партнером Еревана.
Российский лидер отметил рост товарооборота между странами до 2,5 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Москва всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Ереваном, подчеркнул президент. Это отвечает коренным интересам России и армянского народа.
«Прежде всего подчеркну главное, с этого хотел бы начать. Мы всегда выступали и выступаем за развитие дружественных, взаимовыгодных отношений с Арменией, с опорой на принцип стратегического партнерства и союзничества», – сказал Путин.
Кроме того, глава государства отметил совместные проекты двух стран в сфере мирного атома, транспорта и цифровой экономики. «Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горной добычи, мирного атома, транспорта, цифровой экономики», – сообщил он.
В апреле президент России Владимир Путин отметил устойчивый рост экономических отношений с Арменией.
В мае секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил о достижении доли России в общем армянском товарообороте уровня 36%.
Позже министр экономического развития Максим Решетников напомнил о значимых преимуществах торговли Еревана с Москвой.