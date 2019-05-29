ЕК заявила о тупике в переговорах с Турцией по вступлению в ЕС

Еврокомиссия уверена, что Турция, формально еще являющаяся кандидатом на вступление в Евросоюз, фактически все больше отдаляется от Европы, следует из обнародованного ежегодного доклада по вопросам расширения и состояния переговоров со странами-кандидатами.

ЕК считает, что переговоры зашли в тупик, так как Турция «серьезно отступила» от базовых принципов, передает РИА «Новости».

«Турция является ключевым партнером ЕС и страной-кандидатом. Диалог и сотрудничество, в том числе на самом высоком уровне, в важнейших областях, представляющих взаимный интерес, продолжаются, в том числе на основе эффективного сотрудничества в области миграции и решительной поддержки беженцев со стороны ЕС», – сообщается в докладе.

Однако в документе отмечается, что «Турция продолжает отдаляться от ЕС, серьезно отступая от принципов верховенства права и основных прав, ослабляя эффективную систему сдержек и противовесов в политической системе в результате вступления в силу конституционной поправки».

В докладе также подчеркивается, что «переговоры о присоединении Турции фактически зашли в тупик, и никакие дальнейшие главы не могут быть рассмотрены для открытия или закрытия».

В конце 2018 года член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан заявлял, что ЕС поступит честно, если прекратит переговоры с Турцией по ее вступлению в союз.

Напомним, диалог о членстве Турции в ЕС начался в 2005 году. Тогда реформы Турции принесли стране стабильность и привлекли иностранные инвестиции. Однако позже «Турция ушла от европейской перспективы».