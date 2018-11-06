В ЕС намерены прекратить переговоры с Турцией о вступлении в союз

Член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан уверен, что ЕС поступит честно, если прекратит переговоры с Турцией по ее вступлению в союз.

«Полагаю, что в долгосрочной перспективе было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути (сотрудничества – прим. ВЗГЛЯД) и прекратить переговоры по вступлению (Турции в Евросоюз – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал Хан в интервью для Die Welt.

Он считает, что в обозримом будущем вступление Турции в ЕС нереально, передает «Интерфакс».

Ранее ЕС сообщил о том, что переговоры с Турцией по вступлению в союз зашли в тупик, а работа по модернизации таможенного союза ЕС – Турция была приостановлена.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, несмотря на интерес с турецкой стороны к экономическим связям с Евросоюзом и упрощению визового режима, отношения Турции и ЕС стагнируют, а стороны обмениваются взаимными упреками.

Напомним, диалог о членстве Турции в ЕС начался в 205 году. Тогда реформы Турции принесли стране стабильность и привлекли иностранные инвестиции. Однако позже «Турция ушла от европейской перспективы».