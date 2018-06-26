ЕС заявил о тупике в переговорах о присоединении Турции к сообществу

Турция отдаляется от ЕС, переговоры о вступлении ее в состав сообщества практически остановились, говорится в итоговом заявлении Совета ЕС.

«Совет отмечает, что Турция отдаляется от ЕС. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав», – цитирует заявление ТАСС.

Также в документе отмечается, что работа по модернизации таможенного союза ЕС-Турция приостановлена.

«Совет особенно обеспокоен из-за продолжающегося и глубоко тревожного отступления от верховенства закона и фундаментальных прав, включая свободу выражения», – говорится в заявлении, в котором также звучит призыв к Анкаре исправить сложившуюся ситуацию в стране и привести ее в соответствие с европейскими и международными нормами.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, отношения Анкары с ЕС стагнируют, даже несмотря на заинтересованность турок в либерализации визового режима и углублении экономических связей с ЕС на фоне довольно непростой экономической ситуации в республике.