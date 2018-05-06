Эрдоган заявил о приверженности Турции идее вступления в ЕС

Турция никогда не отказывалась от идеи вступления в Европейский союз, несмотря на отсутствие соответствующей реакции со стороны сообщества, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Анкара сохраняет приверженность идее вступления в Европейский союз, несмотря на то, что не встречает аналогичной реакции со стороны ЕС», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Эрдоган также добавил, что Турция шаг за шагом «превращается в самую сильную страну региона», а в будущем «станет одним из крупных игроков мирового уровня».

Перед этим глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что членство Турции в Евросоюзе в обозримом будущем исключено. Эрдоган, в свою очередь, говорил, что в Анкаре вздохнут с облегчением, если ЕС откажется принимать Турцию в свои ряды. По его словам, Турция устала от переговоров с Европейским союзом о вступлении в сообщество.