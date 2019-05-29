«Аэрофлот» потребовал от губернатора Фургала ответить за слова о причине крушения «Суперджета»

Руководство «Аэрофлота» расценивает высказывания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах крушения «Суперджета» в Шереметьево как попытку давления на следствие и требует предоставить подтверждение озвученной версии или опровергнуть заявления.

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва – Мурманск – «это на 100% человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение», – сообщили «Интерфаксу» в авиакомпании.

Там подчеркнули, что в адрес «Аэрофлота» не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, о том, что «технически самолет был в идеальном состоянии».

Авиакомпания потребовала от Фургала предоставить подтверждения озвученной им версии. «В случае отсутствия таковых «Аэрофлот» требует незамедлительного и официального опровержения», – говорится в сообщении.

Перевозчик также призвал СМИ воздержаться от спекуляций на теме трагедии до завершения официального расследования.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на губернатора Хабаровского края сообщили, что в хабаровский минтранс поступило техническое заключение, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения SSJ 100 в Шереметьево.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, в результате погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

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