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Девочка из США с «маской Бэтмена» повторно прибыла на лечение в Россию
В Санкт-Петербург прибыла Луна Феннер, десятилетняя девочка из США, известная как «девочка в маске Бэтмена» из-за родимого пятна на лице.
Цель поездки – продолжить лечение в частной городской клинике, где ей проведут очередную операцию по удалению родимого пятна, передает РИА «Новости».
«Девочка в маске Бэтмена» родилась с гигантским меланоцитарным невусом, который покрывает большую часть ее лица. Американские врачи отказались от лечения, а краснодарские медики, узнав о ней из интернета, предложили свою помощь.
В октябре 2021 года в Краснодаре Луне уже сделали шестую операцию по удалению родимого пятна, однако оно не было удалено полностью.
«Сейчас у девочки сохранились многочисленные участки пигментации на лице», – сообщается на странице хирурга клиники, где будут проходить операции.
Перед российскими врачами стоит задача вернуть коже Луны «нормальный вид» и добиться полного смыкания век, поскольку из-за рубцов девочка спит с полуоткрытыми глазами.
«После лечения рубцы на лице девочки будут тонкими, косметическими», – отмечается в сообщении.
Ожидается, что в ходе лечения Луне проведут несколько операций.