Девочка из США с «маской Бэтмена» повторно прибыла на лечение в Россию

Tекст: Ольга Никитина

Цель поездки – продолжить лечение в частной городской клинике, где ей проведут очередную операцию по удалению родимого пятна, передает РИА «Новости».

«Девочка в маске Бэтмена» родилась с гигантским меланоцитарным невусом, который покрывает большую часть ее лица. Американские врачи отказались от лечения, а краснодарские медики, узнав о ней из интернета, предложили свою помощь.

В октябре 2021 года в Краснодаре Луне уже сделали шестую операцию по удалению родимого пятна, однако оно не было удалено полностью.

«Сейчас у девочки сохранились многочисленные участки пигментации на лице», – сообщается на странице хирурга клиники, где будут проходить операции.

Перед российскими врачами стоит задача вернуть коже Луны «нормальный вид» и добиться полного смыкания век, поскольку из-за рубцов девочка спит с полуоткрытыми глазами.

«После лечения рубцы на лице девочки будут тонкими, косметическими», – отмечается в сообщении.

Ожидается, что в ходе лечения Луне проведут несколько операций.