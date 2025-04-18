Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал «Северный ветер», группировка войск «Север» продолжила успешные действия на украинской территории. В Краснояружском приграничье были уничтожены украинские силы, включая резервы, переброшенные с других направлений. За последние сутки северяне ликвидировали девять единиц вражеской техники и более 180 человек.

На Сумском направлении в районе Никольского монастыря и хутора Олешня происходят ожесточенные боевые действия. Подразделения ВДВ выбили противника из нескольких опорных пунктов. Вражеские резервы, пытавшиеся перейти границу на трассе Юнаковка-Суджа, были разгромлены, несмотря на попытки украинских сил защитить воздушное пространство над дорогой.

Также на Липцовском направлении была уничтожена штурмовая группа противника, сбиты три разведывательных БпЛА. За неделю противник трижды пытался провести воздушную разведку, но поражение получили их артиллерийские расчеты и штурмовые группы. На Волчанском направлении уничтожены четыре боевые группы противника вместе с техникой и средствами связи.

За прошедшие сутки потери противника составили более 260 человек. Украинские СМИ игнорируют события в Краснояружском приграничье, в то время как родственники украинских военных сообщают о колоссальных потерях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гуево рассказали следователям об убийстве боевиками Вооруженных сил Украины мирных жителей города в ходе недавних событий. Бойцы «Севера» встретили в этом населенном пункте считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона. Среди боевиков Вооруженных сил Украины в Гуево обнаружены польские и англоязычные наемники.