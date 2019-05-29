Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия приступила к прокачке нефти по трубопроводу «Дружба», сообщили в компании «Транснефть».

В «Транснефти» сообщили, что «на Фенешлитке (Венгрия) в 00.10 (местного времени) запустилась перекачка», передает РИА «Новости».

«Расчетное время подхода кондиционной нефти – 18.00 (местного времени)», – отмечает компания.

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил также, что реверсом из Белоруссии на станцию «Унеча» откачено 163 тыс. тонн некондиционней нефти, передает ТАСС.

Ранее возобновились поставки нефти по «Дружбе» в Чехию.

До этого сообщалось, что Белоруссия начала транспортировку по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» загрязненной хлоридами нефти. Было вытеснено более 80 тыс. тонн за три дня.

Напомним, в апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти.

Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, также остановился транзит сырья в Европу.