Поставки нефти в Чехию по «Дружбе» возобновились

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28 мая, вторник | Последнее обновление — 15:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лидер Косово объяснил задержание россиянина
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Нищей Украине дефолт не страшен
Зачем китайцы проверяют телефоны россиян
Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана
Новых политиков Украины наймут по объявлению
«Суперджет» сгорел при посадке
«Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В президенты США от Демократической партии уже, кажется, выдвинулся весь ее наличный состав. Отсюда и эклектика в идеях: если реализовать все, что предлагают кандидаты-демократы, то Америка проживет месяца два. Подробности...
Европа голосует не так, как надо
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Хотя Европарламент мало что решает, выборы его депутатов – крайне занятная штука. Они дают срез политических настроений граждан во всей Европе сразу. И эти настроения вообще не такие, какими их хотели бы видеть те, кто сейчас у власти. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Не осуждайте мужиков на самокатах
Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.Подробности...
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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