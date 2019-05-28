Поставки нефти в Чехию по «Дружбе» возобновились

Возобновились поставки «чистой» российской нефти на нефтеперерабатывающий завод польского топливного концерна Orlen, расположенный на западе Чехии, сообщает компания.

«На принадлежащий Orlen НПЗ в Литвинове (Чехия) возобновили поставки нефти хорошего качества по трубопроводу «Дружба», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Утверждается, что перебои в поставках нефти с 26 апреля «не повлияли на объем переработки нефти».

Накануне сообщалось, что 24 мая Белоруссия начала транспортировку по трубопроводу «Дружба» в направлении российской диспетчерской станции «Унеча» загрязненной хлоридами нефти. Было вытеснено более 80 тыс. тонн за три дня.

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. Белоруссия приостанавливала прием нефти из России, также остановился транзит сырья в Европу.