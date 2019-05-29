Нобелевский лауреат захотел открыть музей Анны Карениной в Турции

Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук планирует открыть в Турции музей Анны Карениной.

Памук отметил, что хочет создать нечто вроде «Музея невинности» в Стамбуле, но посвященное героине романа Льва Толстого, сообщает РИА «Новости».

«Я очень хочу открыть музей Анны Карениной. Мой роман «Музей невинности» был написан изначально с мыслью о последующем создании музея на его основе. Но «Анна Каренина» была написана как роман, и о музее Толстой не думал. Но я вот думаю: если сделать музей Анны Карениной, поместить туда ее платья...», – сказал писатель.

По его словам, в музее будут представлены предметы, демонстрирующие русскую действительность 70-х годов XIX века.

Также Памук отметил, что в романе есть главы, где из вещей нечего будет показать. В таком случае он планирует использовать особую технику представления, так называемую машинку черного света.

Орхан Памук – лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года. Его романы «Снег», «Стамбул. Город воспоминаний», «Мои странные мысли», «Джевдет-бей и сыновья», «Белая крепость», «Музей невинности» и другие издавались в России.

Также Памук известен своей критикой нынешней власти в Турции, не раз вызывал серьезные претензии руководству страны, в том числе из-за высказываний о «геноциде армян», которые шли вразрез с официальной позицией Анкары.