В РПЦ возмутились обилием в России секс-шопов

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков посетовал на то, что выступающие против строительства храмов в скверах не возмущаются «магазинами для взрослых».

«С какой стати и когда русские люди в нашей стране возмущались строительством храмов, или мечетей, или синагог! Какой человек в здравом уме и в адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви», – заявил Волков, передает «Интерфакс».

Он задался вопросом, почему выступающие против строительства храмов в скверах не возмущаются открытию пивных и магазинов для взрослых.

«Их открылось такое количество, что такое ощущение, что у нас вся страна только и делает, что ходит в «магазины для взрослых», – отметил отец Александр.

Священнослужитель отметил, что в церквях не продается пиво и табачные изделия. «Напротив, в них помогают людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, помогают бездомным, многодетным, молодежи, детям – кому только не помогают, только самим себе забывают помогать», – сказал пресс-секретарь патриарха.

В середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. 16 мая президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, а для разрешения конфликта предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.

Позже ВЦИОМ опубликовал данные опроса жителей Екатеринбурга, согласно которым 74% респондентов назвали выбранное место для строительства храма неудачным.

После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что строительство храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы исключено. Также были названы возможные новые места под храм.