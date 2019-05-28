Тимошенко поддержала роспуск Верховной рады

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент.

По ее словам, Зеленский «сделал правильно», распустив Верховную раду, он «должны был» так поступить.

«Пусть идут на выборы», – приводит слова Тимошенко ТАСС со ссылкой на ICTV.

Она заявила, что закон требует распустить Раду, если в парламентской коалиции «менее 226 депутатов». Как подчеркнула Тимошенко, отсутствие большинства в парламенте является «юридически установленным фактом».

Тимошенко выразила уверенность, что конституционный суд Украины не остановит роспуск парламента.

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Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что президент готов исполнить решение конституционного суда, который будет рассматривать жалобу на указ о роспуске парламента.

Напомним, Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.