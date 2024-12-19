Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области восстановлено

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в РЖД, первым через станцию проследовал грузовой поезд, за которым отправился пассажирский поезд № 11, следующий маршрутом Мурманск – Санкт-Петербург. Пропуск поездов осуществляется реверсивно по одному пути, что позволяет минимизировать затруднения в расписании, передает РИА «Новости».

Работы по полному восстановлению инфраструктуры продолжаются, но движение уже организовано таким образом, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Кандалакшском районе Мурманской области сломанный токоприемник стал одной из возможных причин аварии поездов, когда машинисты покинули кабину для его ремонта, оставив поезд без присмотра. Машинист грузового поезда в Мурманской области задержан по подозрению в нарушении правил безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения поездов под Мурманском пострадал 31 человек, включая пятерых детей, при этом 14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.