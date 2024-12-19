Названа одна из причин столкновения поездов в Мурманской области

Сломанный токоприемник стал одной из причин аварии в Мурманской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, причиной ЧП в Мурманской области послужила совокупность факторов, один из них – сломанный токоприемник грузового поезда, который лишил локомотив электроэнергии. По его словам, машинист и его помощник вышли из кабины локомотива для оперативного ремонта, оставив поезд без присмотра. В результате грузовой состав начал движение назад и столкнулся с пассажирским поездом, передает ТАСС.

Представителей оперативных служб региона отметил, что во время ремонта машинисты использовали недостаточное количество тормозных башмаков, что не позволило закрепить состав на месте. Кроме того, следствие рассматривает версию о возможном истощении тормозной магистрали под днищем поезда, что могло способствовать аварии. «Вся информация предварительная, истинную причину ЧП установит следствие, в том числе по результатам необходимых экспертиз», – сообщил источник.

Поезд № 11, следовавший из Мурманска в Петербург, прибыл на Ладожский вокзал с 254 пассажирами на борту. Их встретили родственники, медики, работники железной дороги, волонтеры и сотрудники МЧС. Представители следствия продолжают выяснять все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что машинист грузового поезда в Мурманской области задержан по подозрению в нарушении правил безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения поездов под Мурманском пострадал 31 человек, включая пятерых детей, при этом 14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.