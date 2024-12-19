Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Американский журналист вернулся после ухода с «прямой линии» Путина
Журналист Симмонс из NBC покинул зал после вопросов Путину, но вернулся через час
Американский журналист NBC Кир Симмонс покинул «прямую линию» президента России Владимира Путина, но спустя час вернулся, сообщил журналист Павел Зарубин.
После получения ответов от Путина Симмонс быстро покинул зал. Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале кадры, на которых видно, как журналист NBC встает со своего места и выходит из зала.
Зарубин предположил, что Симмонс опасается отвечать на вопросы коллег после мероприятия. Тем не менее, через час Симмонс вернулся на конференцию, что также было зафиксировано на видео и показано Зарубиным, сообщает ТАСС.
Путин провел пресс-конференцию и прямую линию, которая длилась 4 часа 27 минут.