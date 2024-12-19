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Эстонского депутата подвергли обструкции за поддержку правящей партии Грузии
Депутат парламента Эстонии Лаури Лаатс, вероятно, будет смещен с поста председателя группы дружбы «Эстония-Грузия» в парламенте своей страны за заявления поддержки правящей в Грузии «Грузинской мечты», сообщила телекомпания «Имеди», сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее данным, парламентские сторонники критикующего власти Грузии министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны подвергают обструкции Лаури Лаатса.
Как отмечает телекомпания, Лаатс объективно настроен по отношению к процессам в Грузии, однако ему не могут простить этого оппоненты.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Леван Махашвили в интервью «Имеди» заявил, что смещение Лаатса станет «еще одним недружественным шагом Эстонии».
«Эстония уже сделала несколько таких недружественных шагов, которые не отвечают интересам наших народов», – заявил грузинский парламентарий.
Ранее Эстония санкционировала нескольких грузинских официальных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе.