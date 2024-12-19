Эстонского депутата подвергли обструкции за поддержку правящей партии Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По ее данным, парламентские сторонники критикующего власти Грузии министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны подвергают обструкции Лаури Лаатса.

Как отмечает телекомпания, Лаатс объективно настроен по отношению к процессам в Грузии, однако ему не могут простить этого оппоненты.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Леван Махашвили в интервью «Имеди» заявил, что смещение Лаатса станет «еще одним недружественным шагом Эстонии».

«Эстония уже сделала несколько таких недружественных шагов, которые не отвечают интересам наших народов», – заявил грузинский парламентарий.

Ранее Эстония санкционировала нескольких грузинских официальных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе.