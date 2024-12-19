В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве из-за ледяного дождя

Tекст: Валерия Городецкая

На сайте Гидрометцентра России появилась информация о введении оранжевого уровня опасности в столице с 21.00 19 декабря до 18.00 20 декабря, передает «Москва24». Предупреждение связано с прогнозируемым ледяным дождем, гололедом и налипанием мокрого снега на провода и деревья.

В связи с этим жителей города призвали соблюдать осторожность на улице, избегать шатких конструкций и не прятаться под деревьями.

В Московской области, в отличие от столицы, объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, загруженность автомобильных дорог Москвы вечером четверга достигла девяти баллов из десяти возможных. Движение автомобилей в снегопад замедлено, местами отмечена гололедица.