Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.6 комментариев
В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Москве из-за ледяного дождя
В Москве введен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий, включая ледяной дождь и гололед.
На сайте Гидрометцентра России появилась информация о введении оранжевого уровня опасности в столице с 21.00 19 декабря до 18.00 20 декабря, передает «Москва24». Предупреждение связано с прогнозируемым ледяным дождем, гололедом и налипанием мокрого снега на провода и деревья.
В связи с этим жителей города призвали соблюдать осторожность на улице, избегать шатких конструкций и не прятаться под деревьями.
В Московской области, в отличие от столицы, объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, загруженность автомобильных дорог Москвы вечером четверга достигла девяти баллов из десяти возможных. Движение автомобилей в снегопад замедлено, местами отмечена гололедица.