Москва встала в девятибалльных пробках

Tекст: Валерия Городецкая

Движение автомобилей в снегопад замедлено, местами отмечена гололедица, передает ТАСС.

Особенно сложно передвигаться по центральным улицам и набережным, вылетным магистралям и большей части Московской кольцевой автодороги (МКАД). Скорость движения также значительно снижена на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах.

Дополнительно несколько улиц в районе Гостиного двора в центре Москвы были перекрыты. В этом районе в четверг прошли совмещенные прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Температура воздуха в Москве меняется: менее чем за семь часов она возросла с минус 20 до минус девяти градусов. В пятницу, 20 декабря, ожидается дальнейшее потепление до двух градусов выше нуля.