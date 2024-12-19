Капитана «Волганефти-212» арестовали на два месяца

Капитана «Волганефти-212» арестовали из-за гибели матроса на два месяца

Tекст: Евгения Караваева

Суд арестовал капитана танкера «Волганефть-212» на два месяца, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

«По ходатайству следствия капитану нефтетанкера «Волганефть-212», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч. 2 ст. 263 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 17 февраля 2025 года», – уточнили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, капитанам танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Черном море, предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал крушение танкеров в Керченском проливе, назвав это экологической бедой и указав на нарушения капитанов судов, не ушедших в укрытия.