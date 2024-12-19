  • Новость часаПутин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин вызвал НАТО на дуэль в Киеве
    Путин сказал, с кем бы хотел выпить чашку чая
    Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую
    Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии
    Путин: СВО надо было начинать и готовиться раньше
    Путин рассказал, как его изменила СВО
    Путин рассказал, кого Россия пригласит на празднование 80-летия Победы
    Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль
    Путин: Жириновский не был предсказателем
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    13 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    13 комментариев
    19 декабря 2024, 17:23 • Новости дня

    Капитана «Волганефти-212» арестовали на два месяца

    Капитана «Волганефти-212» арестовали из-за гибели матроса на два месяца

    Tекст: Евгения Караваева

    Суд арестовал капитана танкера «Волганефть-212» на два месяца по обвинению в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, что привело к гибели матроса.

    Суд арестовал капитана танкера «Волганефть-212» на два месяца, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

    «По ходатайству следствия капитану нефтетанкера «Волганефть-212», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч. 2 ст. 263 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 17 февраля 2025 года», – уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитанам танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Черном море, предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения.

    Во время прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал крушение танкеров в Керченском проливе, назвав это экологической бедой и указав на нарушения капитанов судов, не ушедших в укрытия.

    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

    Коментарии (80)
    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

    Коментарии (0)
    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    19 декабря 2024, 09:19 • Новости дня
    Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже

    Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже в результате ДТП

    Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже после наезда автомобиля, который пытался избежать столкновения.

    Савицкая погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Париже, ее сбил автомобиль, водитель которого пытался избежать лобового столкновения, передает RT со ссылкой на «СтарХит».

    По словам знакомой погибшей, Савицкой было 34 года.

    В настоящее время не сообщается, кто был за рулем автомобиля и какие последствия ждут водителя. Французские правоохранительные органы проводят расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

    Светлана Савицкая известна по работе с такими модными журналами, как L’Officiel и Bazaar, а также по съемкам для Glamour.

    Она также была ведущей на нескольких популярных телеканалах, включая RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. В дополнение к своей карьере в моделинге и телевидении, Светлана занималась музыкальной деятельностью. В сентябре она выпустила свой последний трек под названием «Супермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в турецкой провинции Мугла произошло ДТП, в результате которого погибла россиянка Татьяна Озолина, известная как байкерша-блогер МотоТаня.

    Коментарии (18)
    18 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных

    Reuters: Европейские страны обсуждают отправку 100 тыс. военных на Украину

    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников на Украине и в Европе.

    Такие планы могут быть реализованы в случае прекращения огня или заключения мира на Украине. В формировании этой военной коалиции могли бы принять участие Германия, Британия, Франция, Италия и Польша, передает «Российская газета».

    Военный эксперт Франц-Штефан Гади из британского Международного института стратегических исследований отметил, что отправка столь значительного контингента могла бы вынудить европейские страны сократить свое участие в других международных миссиях. «Это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные силы», – заявил Гади.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение размещения европейских войск на Украине возможно только в рамках переговоров, подчеркивая необходимость полноценного мира.

    Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что отправка войск для обеспечения перемирия на Украине не рассматривается, так как необходимы определенные условия, включая прекращение огня.

    Коментарии (28)
    18 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С середины декабря 2024 года Apple планирует снизить доступность некоторых своих сервисов на территории России, включая Apple TV+ и Fitness+, ограничивая новые фильмы, сериалы и тренировки, пишет iPhones.ru.

    Среди изменений отмечаются ограничения в Apple TV+, где россияне не смогут посмотреть некоторые новые фильмы и сериалы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание iPhones.ru. В приложении будут публиковаться лишь трейлеры новых сериалов и фильмов, но не сами шоу.

    В Apple Fitness+ также будут ограничены новые тренировки, тогда как ранее сервис адаптировался под мировой релиз, исключая только тренировки с недоступными треками из Apple Music.

    Пока неизвестно, какие еще изменения могут быть введены. Однако источник издания полагает, что россияне по-прежнему смогут пополнять баланс Apple ID, покупать приложения и оформлять подписки.

    Уже сейчас видны последствия решения Apple: в Apple TV+ убрали информацию о фильме «Ущелье» (The Gorge), что означает отказ от его релиза в России, говорится в сообщении.

    Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,6 млн рублей за нарушение законодательства России о неудалении запрещенной информации.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2024, 19:24 • Новости дня
    США ослабили санкции против Газпромбанка

    Минфин США разрешил операции с Газпромбанком в атомной энергетике

    США ослабили санкции против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии осталось под санкциями.

    Это решение закреплено в специальной генеральной лицензии финансового ведомства. В документе уточняется, что все операции, запрещенные указом президента США и связанные с гражданской ядерной энергетикой, будут разрешены до указанной даты, передает ТАСС.

    Сделки, охватываемые лицензией, включают добычу, очистку, переработку, обогащение, транспортировку или приобретение урана в любой форме. Также разрешены операции по производству, выработке, передаче или обмену ядерной энергии, топлива или отходов, а также эксплуатация гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года. Данный шаг подчеркивает важность продолжения работы в области гражданской атомной энергетики между США и Россией.

    В то же время лицензия исключает сделки, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, проект которой курирует Росатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2024, 19:08 • Новости дня
    Зеленский допустил возвращение к профессии комика
    Зеленский допустил возвращение к профессии комика
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности вернуться к профессии комика после завершения своей политической карьеры, подчеркнув, что многое зависит от его внутреннего состояния.

    На вопрос журналиста Le Parisien о том, возможно ли возвращение к юмористической карьере, Зеленский ответил: « Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть».

    Также он подчеркнул, что это сложный вопрос, связанный с внутренними изменениями, сообщает «Газета.ru».

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








    Результаты
    15 комментариев

    Зеленский до прихода в политику был известен как успешный комик и актер.

    Коментарии (56)
    19 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию

    WSJ: Россия планирует перебросить С-400 и С-300 из Сирии на базы в Ливии

    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию
    @ Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе, пишет издание The Wall. Street Journal.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Россия переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии на базы в Ливии.

    По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада. Российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой, отмечает WSJ. В настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Грузовой самолет российского МЧС дважды за неделю остановился в Восточной Ливии по пути в Мали, где у России также имеется военное присутствие.

    Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» о будущем своих баз в Сирии.

    Россия уже имеет присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК «Вагнер». В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук. Кроме того, Россия рассматривает возможность модернизации своих объектов в Тобруке для размещения боевых кораблей, пишет газета.

    Аналитики указывают, что базы в Ливии не смогут полностью компенсировать утрату Сирии. Бывший офицер ВКС Глеб Ирисов заявляет, что Ливия могла бы служить промежуточной станцией для заправки, но ограничит вес перевозимого оборудования. Базы в Сирии были важны для проекции силы Москвы в регионе, отмечает WSJ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики.

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, и в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта.

    Между тем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2024, 21:46 • Новости дня
    Машиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском

    Tекст: Ольга Иванова

    Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе, где произошло столкновение с пассажирским поездом, они оставили локомотив без присмотра.

    По данным ТАСС, машинист грузового поезда и его помощник были задержаны после столкновения с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. В оперативных службах сообщили, что они оставили кабину локомотива без присмотра, что могло стать причиной аварии.

    «Машиниста и его помощника задержали. Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра», – сообщило агентство со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Напомним, в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали 14 человек. Одна из пострадавших скончалась.


    Коментарии (5)
    19 декабря 2024, 13:00 • Новости дня
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    Путин предложил ударить «Орешником» по цели в Киеве ради эксперимента
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль»: выбрать объект в Киеве, сосредоточить там все силы ПВО и ПРО, а Россия ударит по нему «Орешником».

    «Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. <...> Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», – цитирует ТАСС президента.

    «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все – поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты («Орешник»)», – приводит РИА «Новости» слова Путина о возможностях нового ракетного комплекса.

    Ранее посол в Британии Андрей Келин заявил, что применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

    Коментарии (25)
    19 декабря 2024, 15:49 • Новости дня
    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом для проверки «Орешника»

    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение президента России Владимира Путина устроить «высокотехнологичную дуэль» тем, кто сомневается в возможностях «Орешника», считая это ответом на скептицизм.

    Многие зарубежные СМИ, такие как британские Sky News, Guardian, Daily Mail и Sun, а также NBC News и Wall Street Journal из США, обратили внимание на выступление Путина на прямой линии. Некоторые издания сочли предложение российского лидера вызовом западному скептицизму, другие восприняли его слова как «шутку», передает РИА «Новости».

    Британская газета Sun и катарский телеканал «Аль-Джазира» сошлись во мнении, что этим предложением Путин отвечал на западные сомнения. Они отметили, что президент подробно рассказал, как будет выглядеть предложенная дуэль. Американское издание Wall Street Journal охарактеризовало слова Путина как «хвастовство» и «подстрекательство» к западным странам.

    «Отвечая на вопрос о новой российской системе ... «Орешник», Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на «высокотехнологичную дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности системы», – пишет американский телеканал NBC News.

    Британская газета Daily Mail и агентство The Associated Press отметили, что глава российского государства бросил вызов западным союзникам Украины «насмешливо».

    Ранее Путин в рамках «Итогов года» заявил, что если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету.

    Коментарии (4)
    18 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Группа итальянцев попросила российское гражданство

    Итальянская пара и журналист обратились за российским гражданством

    Группа итальянцев попросила российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Семейная пара и журналист из Италии обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства через программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Семейная пара из Италии и итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди обратились с просьбой о предоставлении российского гражданства, передает URA.Ru.

    Супруги и представитель СМИ обратились в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным». По словам журналистки телеканала «Россия 24», подобных просьб поступает немало.

    Андреа Лучиди, итальянский военный корреспондент, в интервью Первому каналу отметил, что его мать осталась в Италии, а сам он решил продолжить свою деятельность в России. Лучиди рассказал, что его запрос на гражданство связан с личными и профессиональными мотивами.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 19 декабря. Она объединит элементы прямой линии и пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, федеральные телеканалы запланировали трехчасовой эфир для программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая начнется в полдень по московскому времени. На ежегодную пресс-конференцию президента России аккредитовались журналисты в том числе из недружественных стран, но их количество будет небольшим.

    Коментарии (5)
    19 декабря 2024, 02:18 • Новости дня
    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык

    Министр Латвии потребовала извинений от Bolt за русскоговорящего таксиста-украинца

    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист из Украины общался с ней на русском языке в Риге.

    Как сообщает украинское издание «Страна», министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила недовольство после поездки в такси, где водитель-украинец общался с ней на русском языке. По словам министра, русский язык не должен являться единственным средством общения в стране.

    После инцидента компания Bolt извинилась перед министром, объяснив, что водитель является беженцем из Украины, не владеющим латышским языком. Это заявление было опубликовано в социальной сети Х, которая используется для официальных комментариев министра.

    Кроме того, подобные случаи языковых споров становятся все более частыми. Например, в одной из школ Германии преподавательница украинского языка выразила недовольство тем, что ее ученица использует русский язык в общении в своей семье.

    Случай с министром и таксистом продолжает вызывать обсуждения в обществе, поднимая вопрос о языковых предпочтениях и толерантности в многонациональных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия; власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города; Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2024, 20:04 • Новости дня
    Младшего брата бойцов ММА Емельяненко осудили за драку

    Боксера Ивана Емельяненко приговорили к лишению свободы за драку

    Tекст: Ольга Иванова

    Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов ММА Федора и Александра Емельяненко, приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима после инцидента, в котором он избил мужчину.

    Российский боец Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко, был приговорен к году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Как передает «Матч ТВ», решение вынес Старооскольский городской суд Белгородской области.

    Инцидент, который привел к уголовному делу, произошел весной, однако о возбуждении дела стало известно только в ноябре. По словам адвоката Сергея Карпеева, Емельяненко долго искал встречу с мужчиной, который оскорблял его и близких. Во время этой встречи мужчина продолжал свои оскорбления, после чего Иван Емельяненко несколько раз ударил его по лицу. В результате у потерпевшего обнаружен перелом лицевых костей.

    Адвокат также отметил, что потерпевший был неоднократно судим. Тем не менее суд принял решение в пользу строгого для Емельяненко, учитывая тяжесть причиненного вреда.

    В 2015 году Александра Емельяненко приговорили по делу о сексуальном насилии. В ноябре 2016 года он освободился из Борисоглебской колонии Воронежской области.

    Коментарии (5)
    Главное
    Путин: Контракта по поставкам газа через Украину не будет
    Путин заявил о пропущенных спецслужбами ударах по Дугиной и Кириллову
    Путин: Если YouTube изменит контур работы, то проблем у него не будет
    Путин сравнил телефонное мошенничество с Украины с действиями нацистской Германии
    Путин рассказал о своих банковских вкладах
    Путин вспомнил уроки тренера Рахлина о борьбе до последнего
    Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом

    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу

    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин вызвал НАТО на дуэль в Киеве

    Если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. С таким предложением в рамках «Итогов года» выступил президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция выдала мечты о территориях за пределами Сирии

    Из Турции поступил очередной сигнал о желании расширить свое влияние на сопредельные территории – и речь вовсе не о Северной Сирии. Можно встретить мнение, что Анкара в первую очередь ищет доступ к дорогостоящим природным ресурсам. Но эксперты полагают, что налицо попытка Эрдогана реализовать проекты по территориальному укрупнению Турции. Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............