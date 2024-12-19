Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Капитана «Волганефти-212» арестовали на два месяца
Капитана «Волганефти-212» арестовали из-за гибели матроса на два месяца
Суд арестовал капитана танкера «Волганефть-212» на два месяца по обвинению в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, что привело к гибели матроса.
Суд арестовал капитана танкера «Волганефть-212» на два месяца, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
«По ходатайству следствия капитану нефтетанкера «Волганефть-212», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч. 2 ст. 263 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 17 февраля 2025 года», – уточнили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, капитанам танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Черном море, предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения.
Во время прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал крушение танкеров в Керченском проливе, назвав это экологической бедой и указав на нарушения капитанов судов, не ушедших в укрытия.